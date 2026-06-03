Haberler

Cumhuriyet Gazetesi'nin X Hesabına Erişim Engeli Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İfade Özgürlüğü Derneği, Cumhuriyet Gazetesi'nin X hesabının Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendiğini duyurdu. Kararın gerekçesi milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması olarak belirtildi.

(ANKARA) - İfade Özgürlüğü Derneği, Cumhuriyet Gazetesi'nin X hesabının Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime engellendiğini duyurdu. Açıklamada, hesabın X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadığı belirtildi.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından akşam saatlerinde X üzerinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi'nin "@cumhuriyetgzt" kullanıcı adlı hesabının, Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 29 Nisan 2026 tarihli ve 2026/2312 sayılı kararıyla erişime engellendiği belirtildi.

Açıklamada, erişim engeli kararının "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

Dernek açıklamasında, hesabın X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadığını da duyurdu.

Kaynak: ANKA
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak

Özel'den Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Tarih de saat de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da yıldırım düştü, 6 koyun öldü

Besicinin yaptığı hata, hayvanlarının hayatına mal oldu
Düğün hazırlığındaki fenomen gelin adayı Hanife'den ayrılık haberi geldi: Bikinili paylaşımı olay oldu

Gelinlik deniyordu, ayrılık haberi geldi! Bikinili paylaşımı olay oldu
Emniyet mensubu evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Emniyet mensubu evinde ölü bulundu
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha! En ucuzu dahi dudak uçuklattı
Kıyafet giymeden tüm vücudunu Dünya Kupası'nda oynayacak yıldızların fotoğraflarıyla kapladı

Kıyafet giymeden tüm vücudunu futbolcuların fotoğrafıyla kapladı
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi

Casusluk yaptıklarını kabul edip tüm dünyadan özür diledi
Bertuğ Yıldırım'ın Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var

Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var