Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda Öğrenci Duygusal Anlar Yaşadı

Cumhuriyet Bayramı'nda Öğrenci Duygusal Anlar Yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenci Yağmur Çaybugün, duygulanarak ağladı. Kaymakam Recep Hasar, öğrenciyi teselli etti. O anlar izleyiciler tarafından alkışlandı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında İstiklal Marşı'nı okurken duygulanıp ağlayan ortaokul öğrencisi Yağmur Çaybugün'ü, Kaymakam Recep Hasar teselli etti.

Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümü, tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bismil Kent Meydanı'nda düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. İstiklal Marşı'nı okuyan ortaokul öğrencisi Yağmur Çaybugün, heyecanlanıp duygualandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Durumu fark eden Kaymakam Recep Hasar, öğrencinin yanına gidip teselli etti. Töreni izleyenler tarafından alkışlanan o anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.