Haberler

Cumhuriyet Bayramı'nda İskenderun'da Coşkulu Etkinlik

Cumhuriyet Bayramı'nda İskenderun'da Coşkulu Etkinlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Şöleni'nde Antakya Medeniyetler Korosu ve şarkıcı Gökhan Akar sahne aldı. Açılışta, hastalığını yenen Barış İsmail Işık da sahnede yer aldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Şöleni'nde Antakya Medeniyetler Korosu ve şarkıcı Gökhan Akar sahne aldı.

Atatürk Anıt Alanı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

Ardından sahne alan şarkıcı Gökhan Akar sevilen şarkılarını seslendirdi.

Akar, konser sırasında izleyiciler arasında yer alan ve 9 aylık kanser tedavisinin ardından hastalığını yenen Barış İsmail Işık'ı sahneye çağırdı.

Akar şarkı söylerken Işık da elindeki Türk bayrağını salladı.

Gökhan Akar'ın söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

Etkinlikte ilgililer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek Antakya Medeniyetler Korosu ve şarkıcı Gökhan Akar'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Burası Hindistan değil Türkiye! Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Burası Hindistan değil Türkiye! Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.