Cumhuriyet Bayramı'nda İskenderun'da Coşkulu Etkinlik

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Şöleni'nde Antakya Medeniyetler Korosu ve şarkıcı Gökhan Akar sahne aldı.

Atatürk Anıt Alanı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

Ardından sahne alan şarkıcı Gökhan Akar sevilen şarkılarını seslendirdi.

Akar, konser sırasında izleyiciler arasında yer alan ve 9 aylık kanser tedavisinin ardından hastalığını yenen Barış İsmail Işık'ı sahneye çağırdı.

Akar şarkı söylerken Işık da elindeki Türk bayrağını salladı.

Gökhan Akar'ın söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

Etkinlikte ilgililer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek Antakya Medeniyetler Korosu ve şarkıcı Gökhan Akar'a çiçek takdim etti.