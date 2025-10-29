Cumhuriyet Bayramı İçin TBMM'de Konser Düzenlendi

(TBMM) - TBMM'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programları kapsamında, TSK Karma Bando ekibi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Konser ekibi daha sonra TBMM önünden Birinci Meclis'e yürüyüş yapan korteje katıldı.

TBMM Ön Bahçe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konser düzenlendi. TSK Karma Bando ekibi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Konsere ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Karma Bando Ekibi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Türkiye Büyük Millet Meclisinde konser verdi. Mehteran Birliği ve TSK karma bando ekibi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TBMM önünden Birinci Meclis binasına kadar yapılan kortej yürüyüşüne katıldı" ifadelerine yer verildi.