Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Patlak, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Patlak, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Mehmet Patlak, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" isimli kareyi seçti.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karelerini tercih eden Patlak, "Günlük Hayat"ta Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını oyladı."

Patlak, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve değerli olduğunu belirterek, "Seçmekte zorlandım. İnşallah seçtiğim fotoğraflar dereceye girer. Ülkemizin ramazan ayını da tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.