Haberler

Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretinde Yılmaz vekalet edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti sırasında (31 Ağustos-1 Eylül) Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi gereği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'a ziyarette bulunması dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: AA
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'a saldırı

10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu

10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler

Faciadan kurtulan yolcunun anlattıkları dehşete düşürdü: Kapıyı...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cem Belevi tatilde çekilen fotoğrafın ardından diyete başladı: Aç geziyorum

Ünlü şarkıcı tatil fotoğrafının ardından yemeden içmeden kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir bakanlık ve iki kurumda kritik atamalar
İzmir’de hâkime WhatsApp’tan şantaj ve tehdide 1 tutuklama

Tehdide bak tehdide: Recep ceza almazsa hedef sen olursun
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti

Daha nice şampiyonlar yetiştirecekti! Alacak kavgası canından etti