Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretinde Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti sırasında (31 Ağustos-1 Eylül) Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi gereği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'a ziyarette bulunması dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kaynak: AA