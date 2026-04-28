Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: "Çok Yanlış Bir Eğitim Politikasıyla Çocuklarımızı Düz Liseye Gönderiyoruz"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birliğin Sorgun ve Yerköy ilçelerinde yapımını sağladığı okulların son durumu hakkında bilgi almak, bu ilçelerle birlikte Yozgat il merkezinde çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a geldi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in de eşlik ettiği program kapsamında Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, otellerin bir yıldızdan beş yıldızı kadar bir yıldızlama sistemini bulunduğunu, göreve geldiğinde odaların da vermiş olduğu hizmetleri ölçen bir akreditasyon sisteminin bulunduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, "Onlara da yıldız veriliyormuş. Verdikleri hizmetin kalitesini ölçüyorlar. Uluslararası akreditasyon kurumu var. Paris, Berlin, Londra oda borsalarına bu yıldızı kim veriyorsa, Türkiye'de de yıldızı onlar veriyor. Geliyorlar, ölçüyorlar. Her yıl denetim yaparlar. Vermiş oldukları hizmet kaç yıldızlı, üyeye hizmet edebiliyor mu, etmiyor mu diye ölçerler. Onu gizli yaparlar. Ama 4 yılda bir gelir, karşılıklı beraber çalışırlar. Bugün Sorgun vermiş olduğu hizmet açısından Paris, Londra, Berlin'in odalarıyla eşdeğer hizmet veriyor" diye konuştu.

"Bizim milletler skalasındaki yerimizi tayin edecek olan eğitim seviyemizdir"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Çiçek de konuşmasında, eğitimin en önemli yatırım olduğunu belirterek, "Bizim milletler skalasındaki yerimizi tayin edecek olan eğitim seviyemizdir" dedi.

TOBB'un görevi olmadığı halde Türkiye'de okullar yaptığını anlatan Çiçek, şunları söyledi:

"Düz lise bu milletin canına okuyor. Maalesef çok yanlış bir eğitim politikasıyla çocuklarımızı düz liseye gönderiyoruz. Ekmek parasını kazanacak hiçbir bilgiye sahip değil. Kızılırmak'ın uzunluğunu biliyor, Yeşilırmak'ın nereye döküldüğünü biliyor, Türkiye'nin komşularını sayıyor da, ekmek parasını kazanmaya yeter bilgi değil. Bütün sanayi merkezlerine bakın, her yerde nitelikli eleman aranıyor. Meslek lisesi aranıyor."

"Sanayide ara eleman sıkıntısı çekiliyor"

Çiçek, Türkiye'nin şu an ara elemana ihtiyacı olduğuna değinerek, "Bakın bir taraftan 'Afganistanlı niye geliyor, Suriyeli niye geliyor' diyoruz. Sürümüzü güdecek çoban bulamıyoruz. Evimizde bir kısım hizmetleri bu toplumun insanları değil, tahmin edemediğiniz ölçüde büyük problemleri olan Filipinler'den, Singapur'dan, bilmem Türkmenistan'dan filan gelenler bizim evlerimizde çocuklarımızı bunlara emanet ediyoruz. Ev hizmetlerimizi yapan yok, diğer hizmetlerimizi yapan yok. Sanayide ara eleman sıkıntısı çekiliyor. Onun içindir ki değerli başkanımızın doğru bir tercihle Türkiye'nin her yerinde bu mesleki liseleri açmış olması her türlü takdirin ve teşekkürün ötesindedir. Ben sizin adınıza kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA