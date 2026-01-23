Bakan Yerlikaya'dan Yeni Emniyet Müdürlerine Tebrik

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni görevlerine atanan emniyet müdürlerine başarı dileğinde bulundu. Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleşen emniyet müdürlerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin emrinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.