Bakan Yerlikaya'dan Yeni Emniyet Müdürlerine Tebrik

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni görevlere atanan emniyet müdürlerini tebrik etti. Yerlikaya, görevlerini tamamlayan müdürlere de teşekkür ederek, ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmalarının süreceğini vurguladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni görevlerine atanan emniyet müdürlerine başarı dileğinde bulundu. Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleşen emniyet müdürlerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin emrinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
