Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kendini bil demek, kendini bul demektir"
ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Teknoloji, Eğlence, Dizayn Konferansı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Teknoloji, Eğlence, Dizayn (TEDx)...
ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Teknoloji, Eğlence, Dizayn Konferansı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Teknoloji, Eğlence, Dizayn (TEDx) Konferansı kapsamında öğrencilerle buluştu.
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AA / İhsan Can - Güncel