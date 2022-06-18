Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: &quot;Kendini bil demek, kendini bul demektir&quot; - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kendini bil demek, kendini bul demektir"

AA - İhsan Can - Güncel
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ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Teknoloji, Eğlence, Dizayn Konferansı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Teknoloji, Eğlence, Dizayn (TEDx)...

ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Teknoloji, Eğlence, Dizayn Konferansı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Teknoloji, Eğlence, Dizayn (TEDx) Konferansı kapsamında öğrencilerle buluştu.

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AA / İhsan Can - Güncel

Hacettepe Üniversitesi İbrahim Kalın Güncel Haberler

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