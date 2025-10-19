Haberler

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Moskova'da konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yaklaşan Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da konser verdi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin organizasyonu ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla başkentin önde gelen salonlarından Zaryadye Hall'de düzenlenen konseri, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile pek çok yabancı ülkenin büyükelçileri, diplomatlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Rus ve Türk dinleyiciler izledi.

CSO Daimi Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konser, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapıldı. Anadolu ezgilerinin yer aldığı konserde, Ferit Tüzün'ün "Çayda Çıra" eseri, Arpanatolia grubunun arp, ney, sipsi, perküsyonla çaldığı türküler, Ulvi Cemal Erkin'in İkinci Senfonisi, Cemal Reşit Rey'in eserleri seslendirildi.

"Türk sanatçılar dünyada büyük başarılara imza atıyor"

Büyükelçi Bilgiç, konser öncesinde yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılının kutlanacağını belirterek, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Rusya'da konser organize ettiklerini dile getirdi.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yaklaşan bayram vesilesiyle andıklarını söyleyen Bilgiç, "Atatürk, sanata ve sanatçılara büyük önem veriyordu. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok sayıda yetenekli sanatçı ortaya çıktı. Günümüzde de Türk sanatçılar tüm dünyada büyük başarılara imza atıyor." dedi.

CSO'nun 200 yıllık tarihi olduğunu hatırlatan Bilgiç, bu orkestranın Cumhuriyet tarihinden daha eski geçmişe sahip olduğuna dikkati çekti.

Bilgiç, CSO'nun Rus topraklarındaki ilk konserinin 100 yıl önce Sovyet Leningrad'ında gerçekleştiğini anlatarak, "Elbette orkestra bu konserden sonra Rusya'ya birçok kez daha geldi. İki gün önce de orkestra St. Petersburg'daki Mariinski Tiyatrosu'nda konser verdi." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Büyükelçi Bilgiç, "Bugün Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler en üst düzeyde bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde ilişkilerimizi geliştirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
