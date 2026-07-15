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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma töreni

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma töreni
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'nda darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde anma töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı törende mehter marşı çalındı, Yılmaz anıta çelenk bırakıp dua etti ve katılımcılarla sohbet etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'nda, darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Törende, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı bando takımı tarafından mehter marşı çalındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na çelenk bırakarak, dua etti. Yılmaz, ardından anıt önünde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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