'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinde 'Kuruluş Orhan' dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, "Kuruluş Orhan" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kuruluş Orhan" dizisi imza günü etkinliği, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile "Orhan Gazi" karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, "Asporça" karakterini canlandıran Alina Boz, "Nilüfer" karakterini canlandıran Mahassine Merabet, "Flavius" karakterini canlandıran Şükrü Özyıldız, "Cerkutay" karakterini canlandıran Özcan Çağrı Şensoy ve "Demirhan"ı canlandıran Mustafa Üstündağ'ın katılımıyla gerçekleşti. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte oyuncular, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve hayranları için imza verdi.