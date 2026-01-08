Haberler

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 18 Ocak'ta "Ferahfeza" konseri verecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Bekir Ünlüataer'in şefliğinde 18 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği 'Ferahfeza' konserinde klasik Türk müziğinin seçkin örneklerini seslendirecek.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserini hazırladığı "Ferahfeza" başlığıyla gerçekleştirecek.

Koro, Bekir Ünlüataer'in şefliğinde 18 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Konserde solist olarak Neval Yaşasın sahnede yer alırken, topluluğa Gökhan Filizman tanbur, Can Gülbal ney, Enes Karaduman kanun ve Gökhan Sığırtmaç viyolonselle eşlik edecek.

Klasik Türk müziğinin parlak makamları arasında sayılan Ferahfeza'nın seçkin örneklerinden hazırlanan repertuvar, konserin birinci bölümünde yer alıyor. Zeki Mehmed Ağa'nın peşreviyle başlayacak bölümde Dede Efendi, İsak Varon, Lemi Atlı ve Tanburi Cemil Bey'e ait eserler seslendirilecek.

Konser, koro şef yardımcısı Bekir Ünlüataer'in yöneteceği ilk konser olması bakımından da ayrı bir özelliğe sahip. Konserin sololar bölümünde sahne alacak dört saz sanatçısı, saz musikisinin acemaşiran makamından iki klasik eserini yorumlayacak.

Solist Neval Yaşasın ise Zeki Arif Ataergin'in dilkeşhaveran makamından dört şarkısıyla sahnede olacak. Konserin son bölümünde koro, kürdilihicazkar şarkılarla konseri tamamlayacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
