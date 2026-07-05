36. NATO Zirvesi Ankara'da: 56 Bin Güvenlik Personeli Görevde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin katılımcı, güvenlik, medya ve organizasyon detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Zirve'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği anımsatıldı.

Türkiye'nin NATO tarihinin en kapsamlı zirvelerinden birine ev sahipliği yapacağı vurgulanan paylaşımda, tarihi zirve için geri sayımın başladığı belirtildi.

Paylaşımda, NATO üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirveye ilişkin bilgilerin yer aldığı bir infografik de yer aldı.

Buna göre, zirvede 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, çok sayıda davetli lider ve 100'e yakın Bakan ile birçok diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelecek.

Zirve kapsamında katılımcılara 3 havalimanı hizmet verecek. Zirve güvenliği için 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56 bin 288 personel görev alacak.

"Çok sayıda panel, çalıştay ve etkinlik düzenlenecek"

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda TRT'nin 96 kamera, 18 naklen yayın aracıyla 26 noktadan tüm dünyaya aktaracağı zirveyi, 3 bine yakın basın mensubu takip edecek.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Medya merkezinde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası yer alacak.

Ankara genelinde ise 5 bin açık hava tanıtım noktası olacak.

Zirve kapsamında ayrıca çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinlik düzenlenecek.