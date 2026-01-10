Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'de öldürülen gazetecilerin de görüntülerine yer verildi.

Tüm basın şehitleri anısına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlandığı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, doğru, tarafsız ve güvenilir bilgi için fedakarca görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyoruz. Başta Gazze olmak üzere hakikati dünyaya duyurmak uğruna görevleri başında şehit edilen gazeteciler, insanlığın ve vicdanın sesi olmuştur. Bu anlamlı günde hayatını kaybeden tüm gazetecileri rahmetle anıyor, basın özgürlüğü ve haber alma hakkının önemini bir kez daha vurguluyoruz."