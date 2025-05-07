Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amcasının Cenazesine Katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 87 yaşında vefat eden amcası Nurettin Altun'un cenaze törenine Artvin'in Şavşat ilçesinde katıldı. Tören sonrası taziyeleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, amcasının cenaze törenine katıldı
ARTVİN - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden amcası Nurettin Altun'un cenaze törenine katılmak üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine geldi.
87 yaşında hayatını kaybeden Nurettin Altun için Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Altun, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, defin sonrası taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Altun ailesinin yanı sıra yakınları, köy sakinleri ve çevre ilçelerden vatandaşlar da katıldı.