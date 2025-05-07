Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amcasının Cenazesine Katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amcasının Cenazesine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 87 yaşında vefat eden amcası Nurettin Altun'un cenaze törenine Artvin'in Şavşat ilçesinde katıldı. Tören sonrası taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, amcasının cenaze törenine katıldı

ARTVİN - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden amcası Nurettin Altun'un cenaze törenine katılmak üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine geldi.

87 yaşında hayatını kaybeden Nurettin Altun için Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Altun, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, defin sonrası taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Altun ailesinin yanı sıra yakınları, köy sakinleri ve çevre ilçelerden vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK DUMAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.