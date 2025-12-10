Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, TİKA Başkanı Abdullah Eren ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TİKA Başkanı Eren'i Başkanlıkta misafir ettiklerini belirtti.

Görüşmede, Türkiye'nin kamu diplomasisi kapasitesinin güçlendirilmesi, küresel ölçekte görünürlüğünün artırılması ve uluslararası iletişim faaliyetlerinin etkin yürütülmesi konularında değerlendirmelerde bulunduklarını bildiren Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "daha adil bir dünya mümkündür" idealine hizmet eden güzide kurumlarımızdan biri olan TİKA'nın dost ve kardeş ülkelerde oluşturduğu kalıcı eserler, gönül coğrafyamızla kurduğumuz bağları daha da derinleştirmektedir. Ziyaretleri ve kıymetli çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
