Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk edebiyatının önemli isimlerinden, şair ve yazar Sayın Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Onun şiirleri, düşünceleri ve yazıları, milletimizin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Bakiler, kalemiyle Anadolu'nun ruhunu, milli ve manevi değerlerimizi güçlü bir şekilde dile getirmiş; nesiller boyunca hatırlanacak eserler bırakmıştır. Türk kültürüne ve düşünce dünyamıza yaptığı katkılar her daim minnetle anılacaktır. Sayın Bakiler'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."