İletişim Başkanı Duran'dan "yarıyıl tatili" mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere yönelik bir mesaj yayımladı. Tatil sürecinde huzur ve verim dileğiyle tüm katılımcıları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi hayırlısıyla tamamlandı. Sevgili evlatlarımızın, değerli ailelerimizin ve kıymetli öğretmenlerimizin karne heyecanını ve sevincini gönülden paylaşıyorum. Bu süreçte emek veren tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, huzurlu ve verimli bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum."

