Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet diledi.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
