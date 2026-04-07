İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Yakınlarında Çatışma... Burhanettin Duran: Saldırı Terörsüz Türkiye Sürecimize İnancımızı Zayıflatmayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da polislerimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesinin olası bir büyük tehdidi önlediğini belirtti. Duran, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarındaki çatışmaya ilişkin, "Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor; milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin hızlı ve kararlı müdahalesi, olası daha büyük bir tehdidin önüne geçmiştir. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor; milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum."

Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA
