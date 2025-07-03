Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit orman işçisi Demir için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında şehit olan orman işçisi İbrahim Demir için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Ödemiş'teki yangını söndürmek için mücadele ederken şehit olan orman işçimiz İbrahim Demir kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Aynı bölgede yaralanan Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar niyaz ediyorum. Yüce Allah, Yeşil Vatan'ı korumak için canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı korusun. Milletimizin başı sağ olsun."