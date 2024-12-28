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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın ismi değişti
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın ismi, resmi olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değiştirildi. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mevzuatta gerekli düzenlemeler yapıldı.

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı"nın ismi, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" olarak değiştirildi. "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ikinci kısmının başlığı "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" olarak değiştirildi.
Mevzuatta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan atıflar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan atıflar da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolarına yapılan atamalar ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yapılmış kabul edilecek.
1, 2 ve 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan "İdari İşler Başkanı" ifadeleri "Genel Sekreter", "İdari İşler Başkanlığı" ifadeleri ise "Genel Sekreterliği" oldu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

erdoğanın idari işlerımı oldu..

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