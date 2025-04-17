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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Yeni Üyeleriyle Toplantı Yaptı

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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, yeni atanan üyeleriyle ilk toplantısını Kurul Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığında gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, yeni atanan üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kurul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde 2025/92 sayılı atama kararı ile görevlendirilen yeni üyeleriyle ilk toplantısını Kurul Başkanvekili Sayın Mehmet Uçum başkanlığında gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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