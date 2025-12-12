Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de: 9 Üniversiteye Rektör Atandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları ile aralarında Ege Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin de bulunduğu 9 yükseköğretim kurumuna rektör ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.