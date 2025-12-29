Haberler

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılan Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verildi

Güncelleme:
İstinaf, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava dosyası, istinaf mahkemesine taşındı.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirdi.

Daire, sanığın üzerine atılı suçun niteliğini, delillerin toplanmış oluşunu, kaçma şüphesinin bulunmayışını, yargılama neticesinde hakkında tesis edilen ceza miktarını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

Dairenin, dava dosyasına yönelik incelemesi devam ediyor.

Dava süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan "müşteki" olarak yer almıştı.

Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin "iletme kastı" ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu aktarılmıştı.

Altaylı'nın, YouTube kanalındaki videoda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığı" belirtilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanının hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği ifade edilmişti.

İddianamede, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davayı 26 Kasım'da karara bağlayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermiş ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Dosya gerekçeli kararın da açıklanmasının ardından istinafa taşınmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel


