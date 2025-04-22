Cumhurbaşkanına Hakaretten Yargılanan Oyuncu İlyas Salman'a 7 Bin Lira Adli Para Cezası

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- Sanatçı İlyas Salman, 3 yıl önce BirGün gazetesine verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Salman'ın cezası 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada İlyas Salman'ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, Salman'ın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirterek Salman'ın cezalandırılmasını talep etti.

Sanatçı İlyas Salman'ın avukatı Selen Sınmaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Vedat Şorli kararını hatırlatarak davanın düşürülmesini talep etti. Sınmaz, "AİHM, Türk Ceza Kanunu'nda 'hakaret' suçunun iki farklı yerde, TCK 125 ve 299 maddelerde düzenlenmesini hukuka aykırı bulmuş, müvekkilin yargılandığı TCK 299. maddesinin diğer vatandaşlara ayrımcılık olduğunu belirtmiş ve iç hukukunuzu düzeltin demiştir. Öncelikle davanın düşürülmesini yahut müvekkilin derhal beraatını istiyoruz" dedi. Sınmaz, "Müvekkil halka mal olmuş bir sanatçıdır. Hakaret kastı yoktur, ifade özgürlüğüne dayanarak düşüncelerini ifade etmiştir" dedi.

Mahkeme, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun işlediğini sabit bularak Salman'a önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, önce Salman'ın lehine 1/6 oranında indirilerek 11 ay 20 gün hapse, sonra da 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.