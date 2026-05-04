Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alınan R.K. (64), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki Sadullahoğlu Parkı'nda sarf ettiği ifadeler nedeniyle R.K.'yi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı