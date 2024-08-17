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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yangınların çıkmaması için çaba sarf etmeliyiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına ilişkin uyarılarda bulundu. Aşırı sıcaklar, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgarların yangın için yüksek risk oluşturduğunu belirten Yılmaz, toplum olarak yangına yol açabilecek eylemlerden uzak durmamız gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına ilişkin "Aşırı sıcaklar, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgarlar yangın için son derece yüksek risk oluşturmaktadır. Bu dönemde toplum olarak sorumluluğumuz yangına yol açabilecek her türlü eylemden uzak durmaktır. Yangın çıktıktan sonra müdahale elbette çok önemli. Bundan daha önemlisi ise yangınların çıkmaması için çaba sarf etmek. Ciğerlerimizin daha fazla yanmaması için yetkililerin uyarılarını takip edelim, azami dikkat gösterelim ve çevremizdeki herkesi dikkatli davranmaya davet edelim" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin uyarılarda bulundu. Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Ciğerlerimiz yanıyor. Ülkemizin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kurumlarımız tüm imkanlarıyla sahada ve eş zamanlı olarak süren yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yeri geldiğinde canlarını riske atarak yangınlarla mücadele eden kahraman kamu görevlilerimize ve onları destekleyen gönüllülere şükranlarımızı sunuyoruz. Sahadaki durum ve yapılanları, kritik yangın bölgelerine giderek çalışmalara bizzat nezaret eden Sn. Bakanımız İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Aşırı sıcaklar, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgarlar yangın için son derece yüksek risk oluşturmaktadır. Bu dönemde toplum olarak sorumluluğumuz yangına yol açabilecek her türlü eylemden uzak durmaktır. Yangın çıktıktan sonra müdahale elbette çok önemli. Bundan daha önemlisi ise yangınların çıkmaması için çaba sarf etmek. Ciğerlerimizin daha fazla yanmaması için yetkililerin uyarılarını takip edelim, azami dikkat gösterelim ve çevremizdeki herkesi dikkatli davranmaya davet edelim."

Kaynak: ANKA / Güncel

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