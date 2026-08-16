Cevdet Yılmaz'dan Hacı Bektaş Veli'ye 755. Yıl Anması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'yi, vefatının 755. yılında rahmetle andı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi, Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Çağlar aşan mesajına bizim de tüm insanlığın da her zamankinden fazla ihtiyacı var. ?'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.'"

Kaynak: AA