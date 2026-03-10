Cevdet Yılmaz, Tdt Genel Sekreteri Ömüraliyev ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik.Türk dünyasının karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında ortak hareket etmesi ve devletler arası eşgüdümün artması hayati bir önem kazanmıştır. Önümüzdeki ay Bakü'de düzenlenecek TDT Hükümet Başkanları/Cumhurbaşkanı Yardımcıları 2. Toplantısı vesilesiyle Azerbaycan'da bulunacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu toplantıya KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel'in davet edilmesini de Türk dünyası dayanışmasının ve kardeşlik hukukunun doğal bir tezahürü olarak görüyoruz. Türkiye, Türk dünyasının birliği, dayanışması ve refahı için ortak hedefler doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA