Cevdet Yılmaz: Türkiye'nin Önceliği Savaşın Sona Ermesi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği liderlerinin çevrimiçi toplantısında Türkiye'nin bölgesel istikrar ve savaşın sona ermesi konusundaki önceliklerini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak önceliğimiz bölgesel istikrar ve huzur ile küresel refahı tehdit eden savaşın bir an önce sona ermesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği liderlerinin ev sahipliğinde düzenlenen çevrimiçi toplantıya Türkiye adına katıldı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yayılma riski giderek artan savaşın etkilerini değerlendirmek ve saldırıların sona ermesine yönelik çalışmaları gözden geçirmek amacıyla, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen'in ev sahipliğinde düzenlenen Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı temsilen katıldık."

Bölgemizdeki diğer ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Türkiye olarak önceliğimiz bölgesel istikrar ve huzur ile küresel refahı tehdit eden savaşın bir an önce sona ermesidir. Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz. Uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde barışın tesis edilmesinin mümkün olacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA
