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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye Valiliğine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yılmaz, Valilik binası bahçesinde Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz, daha sonra Vali Serdengeçti ile makamında görüştü.

Yılmaz'a ziyaretinde AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık ile Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de eşlik etti.

Kaynak: AA
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