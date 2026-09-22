Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Manisa'daki silahlı saldırı) Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımız olay yerine intikal ediyor, her türlü adli ve idari soruşturma başlatıldı"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Manisa'daki silahlı saldırı) Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımız olay yerine intikal ediyor, her türlü adli ve idari soruşturma başlatıldı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "( Manisa'daki silahlı saldırı) Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımız olay yerine intikal ediyor, her türlü adli ve idari soruşturma başlatıldı"
Kaynak: AA