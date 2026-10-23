Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı' anma programlarına katıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70. yıl dönümü dolayısıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen resmi anma programlarına katıldı.

İlk olarak Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka tarafından Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resepsiyona iştirak eden Yılmaz, diğer ülkelerin heyet başkanlarıyla aile fotoğrafında yer aldı.

Daha sonra Macaristan Parlamentosuna geçen Yılmaz, burada gerçekleştirilen "23 Ekim 1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı" Anma Töreni Oturumu'na katıldı.

Macaristan milli marşıyla başlayan tören, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Agnes Forsthoffer, Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile eski NATO Genel Sekreteri ve Norveç Maliye Bakanı Jens Stoltenberg'in konuşmasıyla devam etti.

Oturumun ardından Yılmaz, törene katılan ülkelerin heyet başkanlarıyla aile fotoğrafında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kossuth Lajos Meydanı'ndaki anma törenine de iştirak etti.

Kaynak: AA