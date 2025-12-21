Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamının tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamının tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını belirtti.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı.

Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmeyi ve Ada'yı topyekun işgal etmeyi hedefleyen saldırılarının simgesi olan Kanlı Noel'in tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum Kıbrıs Türklerinin katledildiği bu soykırım girişimi, Kıbrıs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile omuz omuza verdiği kararlı direniş sayesinde amacına ulaşamamıştır. Kanlı Noel'in yıl dönümünde bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Türkiye ve KKTC, sonsuza dek omuz omuza var olacaktır."

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title