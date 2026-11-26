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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Seçimlerle ilgili spekülatif bir takım haberlere, yorumlara lütfen itibar etmeyin. Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak"

Kaynak: AA