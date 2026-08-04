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YAŞ kararlarına hayırlı olsun temennisi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını dileyerek, yeni atanan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na başarılar, emekli olanlara sağlıklı bir ömür temenni etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının millete, devlete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Yüksek Askeri Şura kararlarının milletimize, devletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Rafet Dalkıran'a, görev süresi uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Komuta kademesinde daha önce görev yapan komutanlarımıza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyor, terfi alan ve görev süresi uzatılan tüm askerlerimize muvaffakiyetler, emekli olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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