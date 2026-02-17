Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Galatasaray'a Tebrik Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyet sonrası tebrik mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Juventus'u 5-2'lik farklı bir skorla yenerek ikinci tur için büyük avantaj sağlayan Galatasaray futbol takımını ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Deplasmanda oynanacak maç için temsilcimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA