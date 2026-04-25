Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Ev Sahibi Türkiye Projesi" paylaşımı Açıklaması

"Bu büyük hamle kapsamında İstanbul'da 100 bin konut ile 15 bin kiralık sosyal konutun kura çekim töreninin ilki büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yeni yuvalarının ailelerimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, emeği geçenleri gönülden kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ev Sahibi Türkiye Projesi kapsamında ilk kura çekim töreninin yapıldığını belirterek yeni yuvalarının, ailelere huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen Ev Sahibi Türkiye Projesi'nin, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışının güçlü bir tezahürü olduğunu belirtti.

Projenin Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutu kapsadığını vurgulayan Yılmaz, "Bu büyük hamle kapsamında İstanbul'da 100 bin konut ile 15 bin kiralık sosyal konutun kura çekim töreninin ilki büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yeni yuvalarının ailelerimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, emeği geçenleri gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, paylaşımda yer alan görselde proje sayesinde en az 2 milyon kişinin modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacağı, sağlam, afetlere dirençli ve güvenli yaşam alanları oluşturulacağı belirtildi.

Görselde, ilki bugün gerçekleştirilen kura töreninin yarın ve sonraki gün süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku dosyası için net mesaj

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpspor'dan ligde kalma yolunda hayati 3 puan

Ligden düşmemek adına hayati bir maça çıktılar! İşte sonuç
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Severek beslediği hayvan bu hale getirdi

Severek beslediği hayvan bu hale getirdi
Eyüpspor'dan ligde kalma yolunda hayati 3 puan

Ligden düşmemek adına hayati bir maça çıktılar! İşte sonuç
Guardiola'dan 2026 Dünya Kupası bilet ve seyahat fiyatlarına tepki

Bilet ve ulaşım fiyatları onu bile çileden çıkardı
UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı

UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı