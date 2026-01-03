Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Elazığ'daki Depreme İlişkin Açıklama: İlgili Kurumlarımız Saha Tarama Faaliyetlerini Sürdürmektedir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, AFAD ve ilgili kurumların saha tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Afad başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" açıklamasını yaptı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadesini kullandı.