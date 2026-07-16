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Cevdet Yılmaz'dan 15 Temmuz mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla tüm camilerde eş zamanlı sela verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla tüm camilerde eş zamanlı sela verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Selalar okunuyor… Onuncu yılında 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. FETÖ ihanetinin karanlığını şanlı direnişi ile aydınlığa çeviren aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. İrade Bizim Zafer Bizim 'Bu ezanlar-ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.'"

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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