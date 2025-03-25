Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımıza, Merhum Annesine ve Ailesine Yönelik Zehirli Dil Kullananları Lanetliyorum

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da gerçekleşen protesto gösterilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil; milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır. Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır." ifadelerini kullandı.