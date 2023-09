Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yüzyıl, aynı zamanda KKTC'nin yüzyılı (2)

'KKTC'Yİ TÜRK DÜNYASINA ENTEGRE ETMENİN YOLLARINI GELİŞTİRMELİYİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen, 'KKTC'nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi' konulu panele katıldı. Yılmaz, geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının bir parçası olan KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, "Kuzey Kıbrıs'a yarım asırdır uygulanan akıl ve vicdan sınırlarını zorlayan ambargo ve kısıtlamalara karşı Türk Devletleri Teşkilatı, kardeşliğin gücünü göstermiştir. Mücadele burada bitmedi, aksine yeni başlıyor. Şimdi KKTC'yi ticaretiyle, turizmiyle, eğitim imkanları ve kültürel zenginlikleri gibi potansiyeliyle Türk dünyasına entegre etmenin yollarını geliştirmeliyiz. Bu açıdan gerçekleştirilen paneli son derece önemsiyorum" dedi.

'KKTC'NİN HAK ARAMA GİRİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ'

Kıbrıs'ta kalıcı çözümün ancak Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Ada'daki gerçeklerden kopuk olmanın ne denli problemli olabileceğini, 18 Ağustos tarihinde insani bir proje olan Pile-Yiğitler yolunun inşaatına fiziki müdahalede bulunan BM Barış Gücü'nün tavrında net olarak gördük. Geçmişte Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin veren BM Barış Gücü, konu KKTC toprakları içerisindeki Pile-Yiğitler yolu olunca adil olmayan bir tutum takınmıştır. Bu çifte standartlı anlayış ve yaklaşım sürdürülebilir değildir. KKTC devletinin uluslararası platformlarda her türlü hak arama girişimini destekliyoruz. Yeni bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi gereklidir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu bu vizyona desteğimiz tamdır. Anavatan Türkiye her daim KKTC'nin yanında duracak, adil ve kalıcı bir çözüm için garantör ülke olarak elinden geleni yapacaktır. Kıbrıs meselesi, 'Türkiye Yüzyılı'nda çözümsüz kalmayacaktır. Bu çalışmalar sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline getirilmesi; Türkiye'nin öncelikleri arasındadır" diye konuştu.

ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

Yılmaz, daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. Yılmaz, şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "KKTC programlarımız kapsamında iki ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin simgesi Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ettik. Anavatan Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek KKTC'nin bağımsızlık ve istikbal mücadelesinde şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, dualarla yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıraları daima hatırlanacak, eşsiz fedakarlıkları asla unutulmayacaktır. Canlar pahasına savunulan bu topraklar üzerinde Kıbrıs Türkü'nün ebedi vatanı olarak kurulan KKTC ilelebet yaşayacaktır" dedi.