Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aynı tarihten, aynı medeniyetten ve aynı gönül bağından güç aldığımız kardeş Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz kardeşlik, bölgemizin huzuru, istikrarı ve ortak geleceği adına her geçen gün daha da güçlenmektedir. Azerbaycan ve Türkiye olarak 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla yürüttüğümüz dayanışmamız daim olsun. Bu anlamlı gün vesilesiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı da içtenlikle tebrik ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına sağlık, huzur ve refah diliyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
