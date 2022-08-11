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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kaza yapan motosikletliye yardım etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kaza yapan motosikletliye yardım etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya'da motosikletiyle kaza yapan kuryeyle ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya'da motosikletiyle kaza yapan kuryeyle ilgilendi.

Dumlupınar Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde seyir halindeki otomobil ile kuryenin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli kurye Zeki D, yaralandı.

Bu sırada, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına başkanlık etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konvoyu durdurup makam aracından inerek, yaralı sürücüyle ilgilendi.

Oktay, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmadı.

Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AA / Harun Kutbe - Güncel

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