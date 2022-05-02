Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı
AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Hacı Bayram Veli Camisi'ne gelişi Bayram namazına gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiden çıkışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla bayramlaşması ANKARA -...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Hacı Bayram Veli Camisi'ne gelişi
Bayram namazına gelen vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiden çıkışı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla bayramlaşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
AA / İbrahim Saykılı - Güncel