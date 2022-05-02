Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı

AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Hacı Bayram Veli Camisi'ne gelişi Bayram namazına gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiden çıkışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla bayramlaşması ANKARA -...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Hacı Bayram Veli Camisi'ne gelişi

Bayram namazına gelen vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın camiden çıkışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlarla bayramlaşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

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