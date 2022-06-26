Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'na katılan Milli sporcularla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın olimpiyat köyüne gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın milli sporcularla ve antrenörlerle sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la milli takımın hatıra fotoğrafı çekilmesi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın olimpiyat köyüne gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın milli sporcularla ve antrenörlerle sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la milli takımın hatıra fotoğrafı çekilmesi Olimpiyat yetkilisiyle sohbet eden Oktay'ın alandan ayrılması CEZAYİR/ORAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Programı'na katılmak üzere geldiği Cezayir'de, Milli sporcularla bir araya geldi. AA / Cemaleddin Turan - Güncel Güncel Haberler

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