KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Tarsus Kaymakamı Akyüz'e ziyaret
KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile makamında bir araya geldi. Ziyarette KKTC Mersin Başkonsolosu ve Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı da yer aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile bir araya geldi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Tatar, Akyüz'ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Odman da yer aldı.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz