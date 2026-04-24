Cumhurbaşkanı Şara'dan AB'ye İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı sorumluluk alması çağrısı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lefkoşa'da düzenlenen Avrupa Birliği Liderleri ve Bölgesel Ortaklar Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları karşısında sorumluluk almaya çağırdı.

Zirve kapsamında, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katılımıyla çeşitli liderlerle bir araya gelen Şara, basın toplantısında Avrupa Birliği'ne, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları karşısında sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Şara, "Bu saldırılar, Suriye'de istikrarı, güvenliği ve yeniden inşa çabalarını hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

Avrupa ile Suriye arasındaki karşılıklı bağımlılığa vurgu yapan Şara, Avrupa-Arap Akdeniz ortaklığının enerji akışlarının sürdürülebilirliği ve küresel tedarik güvenliği açısından "kaçınılmaz bir yol" haline geldiğini ifade etti.

Bölgesel gelişmelere de değinen Şara, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel ticaret açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, mevcut zorlukların yeni bir strateji geliştirilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Şara, Avrupalı ortakların Suriye'nin güvenliği ve istikrarına bağlılığının, İsrail'i saldırıları durdurmaya zorlayacak kararlı bir tutum gerektirdiğini dile getirerek, "Başlatılan sürecin korunması, üzerinde yükseldiği toprağın korunmasıyla başlar." ifadelerini kullandı.

"Coğrafya kaderimizdir, ortaklık ise tercihimizdir"

Suriye'nin artık çatışma sahası olmaktan çıkıp çözümün parçası olmayı hedeflediğini vurgulayan Şara, "Coğrafya kaderimizdir, ortaklık ise tercihimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Şara, ayrıca "Dört Deniz Girişimi" kapsamında dokuz koridoru içeren yeni bir bölgesel işbirliği önerisini sunduklarını belirterek, bu girişimin Suriye'yi Orta Asya ve Körfez ile Avrupa arasında alternatif ve güvenli bir bağlantı hattı haline getireceğini ifade etti.

Şara, 11 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenecek üst düzey Suriye-Avrupa siyasi diyaloğuna işaret ederek, önümüzdeki sürecin yoğun diplomatik çalışmalarla geçeceğini ve Suriye'nin stratejik ortaklık rolünü pekiştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.